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На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг

На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг

Грузовик с людьми рухнул в овраг на севере Филиппин, не менее 19 человек погибли и более 20 пострадали.

Как передает Report, oб этом сообщает местное издание Inquirer со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в четверг вечером в провинции Апаяо. В основном в грузовике находились пожилые люди, которые возвращались домой из соседней провинции Калинга, где получали деньги и семена в качестве правительственной помощи.

Представитель местного департамента дорог и общественных работ сообщил, что водитель потерял контроль над управлением из-за неисправных тормозов. Перед тем как упасть в овраг, грузовик перевернулся.

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