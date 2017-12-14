На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное число журналистов

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ На пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ.

Как передает Report, об этом сoобщает Из.ру.

Мероприятие посетят журналисты федеральных и региональных российских изданий. Иностранные СМИ будут представлены корреспондентами из США, Великобритании, Германии и других стран Европы, Японии, Китая, Турции, Кубы, Украины, Азербайджана, Ирана, Эстонии, Египта и многих других стран.

Некоторые вопросы, которые журналисты приготовили президенту, уже прозвучали в анонсах пресс-конференции на федеральных каналах. Так, корреспондент из Приморского края обеспокоен вопросами экологии. Мурманчан интересует, как президент отмечает Новый год и смотрит ли свое новогоднее поздравление россиянам.