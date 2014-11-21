На нефтегазовой платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва на нефтегазовой платформе Echo в Мексиканском заливе погиб один человек, еще трое пострадавших госпитализированы. Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, платформа принадлежит компании Fieldwood Energy и расположена в 19 км от береговой линии штата Луизиана.

Отмечается, что в момент взрыва работы на ней не велись, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Никаких сообщений о возможной утечке нефти не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Разлив нефти в Мексиканском заливе, признанный самой крупной экологической катастрофой в современной истории США, произошел в апреле 2010 года. Нефть попала в воду после взрыва на платформе Deepwater Horizon, арендованной ВР. В результате погибли 11 человек.