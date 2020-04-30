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На Мальдивах подтвердили первый случай смерти из-за COVID-19

​На Мальдивах подтвердили первый случай смерти из-за COVID-19

Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом подтвержден на Мальдивах.  

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает издание Avas. 

Согласно данным агентства по охране здоровья страны (HPA), в среду вечером из-за осложнений, вызванных болезнью, умерла 83-летняя женщина. Она скончалась по дороге в больницу, куда ее везли из-за проблем с дыханием.

Как заявили в минздраве страны, тест на коронавирус был взят у женщины 27 апреля. Положительный результат был подтвержден после ее смерти.

На данный момент в стране подтверждены 280 случаев заражения COVID-19.

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