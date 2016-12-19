На Кубе в ходе демонстраций оппозиции задержаны более 40 диссидентов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/Полицейские Кубы разогнали демонстрации оппозиционных сил в нескольких городах страны, не менее 42 диссидентов задержаны.

Как передает Report, об этом сообщаетагентство Франс Пресс.

Как заявил агентству один из лидеров запрещенной на Кубе организации UNPACU (Патриотический союз Кубы) Хосе Даниэль Феррер, представители оппозиции были задержаны в ходе демонстраций в столице Гаване, Сантьяго-де-Куба и Пальма-Сориано.

Демонстранты требовали освобождения из тюрьмы оппозиционеров страны. При этом, как отмечает агентство, кубинские власти отрицают, что в стране есть политические заключенные.