При крушении самолета погибли восемь военных - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Министерство революционных вооруженных сил Кубы займется расследованием крушения военного самолета, в результате которого погибли восемь военнослужащих.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

«Восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая экипаж, погибли», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что расследованием причин крушения занимается специально созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что авиакомпания подтвердила крушение самолета на Кубе.









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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны.

Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.