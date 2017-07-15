На Гавайях пожар в жилой высотке унес жизни трех человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека стали жертвами пожара в жилом высотном доме в столице Гавайев Гонолулу.

Как передает Report, об этом сообщает издание Honolulu Star-Advertiser.

По данным издания, два человека были доставлены в больницы из-за отравления угарным газом. Врачи также оказали необходимую помощь пострадавшим на месте случившегося.

Как сообщил глава пожарной службы Дэвид Дженкинс, для тушения возгорания привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара в 14.15 пожар еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.