На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара

По крайней мере 15 детей погибли в результате пожара в детском доме при церкви недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, двое детей погибли от огня в своих комнатах в четверг ночью, когда вспыхнул пожар.

Еще 13 детей скончались в больнице от проблем с дыханием, куда были доставлены в критическом состоянии, сообщил местный судья Раймонд Жан Антуан.

Огонь распространился на первом этаже детского дома, где находились спальни.