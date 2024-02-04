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На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС

На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС прошла в Париже на Марсовом поле перед Эйфелевой башней.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 04:39
На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС

Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС прошла в Париже на Марсовом поле перед Эйфелевой башней.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ближе к концу мероприятия, когда на сцену вышел организатор акции, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, его сопровождали представившиеся фермерами предыдущие ораторы.

Они вынесли большой флаг Евросоюза, который торжественно разорвали, а затем растоптали ногами под одобрительные выкрики толпы.

Отметим, что массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции. Фермеры также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

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