На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС

Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС прошла в Париже на Марсовом поле перед Эйфелевой башней.

Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС прошла в Париже на Марсовом поле перед Эйфелевой башней.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ближе к концу мероприятия, когда на сцену вышел организатор акции, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, его сопровождали представившиеся фермерами предыдущие ораторы.

Они вынесли большой флаг Евросоюза, который торжественно разорвали, а затем растоптали ногами под одобрительные выкрики толпы.

Отметим, что массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции. Фермеры также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.