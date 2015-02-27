На АЭС "Фукусима-1" прошла проверка в связи с последними утечками радиоактивной воды

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Власти японской префектуры Фукусима и специалисты по ядерной энергетике провели проверку на территории аварийной АЭС "Фукусима-1", где ранее на этой неделе произошла утечка радиоактивной воды в океан. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, власти префектуры осмотрели дренажную систему и территорию вокруг второго энергоблока, на крыше которого скапливается радиоактивная вода, которая, с высокой степенью вероятности, и вытекает в океан. Содержание радиоактивных частиц стронция-137 в воде составляет 23 тыс. беккерелей на 1 литр воды при установленной норме этого показателя для воды, сливаемой в океан, в 30 беккерелей.