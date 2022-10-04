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МВФ рассмотрит запрос Украины о финансировании в размере $1,3 млрд

МВФ рассмотрит запрос Украины о финансировании в размере $1,3 млрд Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит в четверг запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере $1,3 млрд.
Другие страны
4 октября 2022 г. 08:46
МВФ рассмотрит запрос Украины о финансировании в размере $1,3 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит в четверг запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере $1,3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По сведению агентства, сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные гарантии от своих международных партнеров, чтобы соответствовать требованиям организации и претендовать на получение чрезвычайного финансирования. В случае одобрения запроса, средства будут выделены в рамках программы помощи странам, столкнувшимся с ростом цен на продовольствие, которую совет директоров МВФ утвердил на прошлой неделе.

Один из собеседников агентства добавил, что представители фонда должны встретиться с украинскими чиновниками в Вене в середине октября, чтобы обсудить планы по развитию экономики страны.

В марте исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере $1,4 млрд.

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Версия на английском языке IMF to consider Ukraine's request for $1.3B in emergency funding 
Версия на азербайджанском языке BVF bu həftə Ukraynanın 1,3 milyard dollarlıq maliyyə tələbinə baxacaq

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