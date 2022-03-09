МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине 1,4 млрд долларов в качестве помощи

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 млрд долларов США в качестве помощи.

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает вопрос о выделении Украине 1,4 млрд долларов США в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом объявила во вторник по восточному времени США исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

"Сегодня мы направили нашему Исполнительному совету предложение, которое они рассмотрят для утверждения завтра, о выделении 1,4 млрд долларов на поддержку Украины, чтобы помочь ей справиться с потрясением, вызванным войной", - говорится в распространенном фондом заявлении Георгиевой.

Она отметила, что в декабре МВФ уже выделил Украине 700 млн, а также предоставил ей специальные права заимствования в размере 2,7 млрд долларов.

Нынешнюю ситуацию Георгиева назвала "шоком для мировой экономики".

По ее словам, ситуация вокруг Украины и санкции, введенные против России, "будут иметь побочные эффекты" и "далеко идущие последствия". Это в первую очередь касается соседних с Украиной и Россией стран, а также цен на сырьевые товары.

Георгиева также сказала: "У нас пока нет точной оценки того, насколько сильно может сократиться российская экономика. Но, безусловно, рецессия, которая маячит на горизонте, является весьма вероятным исходом для России".

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу "stand by" общим объемом около 5 млрд долларов, сразу выделив первый транш финансирования в объеме 2,1 млрд долларов. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте 699 млн долларов и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - соответственно SDR500 (около 700 млн долларов) и SDR1,1 млрд.

Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начала обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы "stand by" 23 февраля.