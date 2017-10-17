МВД Украины: На митинг в центре Киева собрались две тысячи человек - ФОТО

© Report

Киев. 17 октября. REPORT.AZ/ Число собравшихся на митинг в центре Киева оценивается примерно в две тысячи человек. Как сообщает украинское бюро Report, такие данные приводит МВД Украины.

Улицы Киева охраняют около 3500 сотрудников полиции и Нацгвардии.

Как сообщалось ранее, у здания Верховной рады Украины выставлено двойное оцепление, центральные улицы Киева перекрыты.

Напомним, 17 октября в Киеве проходит митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.