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    МВД Украины: На митинг в центре Киева собрались две тысячи человек - ФОТО

    Улицы Киева охраняют около 3500 сотрудников полиции и Нацгвардии© Report

    Киев. 17 октября. REPORT.AZ/ Число собравшихся на митинг в центре Киева оценивается примерно в две тысячи человек. Как  сообщает украинское бюро Report,  такие данные приводит МВД Украины.

    Улицы Киева охраняют около 3500 сотрудников полиции и Нацгвардии.

    Как сообщалось ранее, у здания Верховной рады Украины выставлено двойное оцепление, центральные улицы Киева перекрыты.

    Напомним, 17 октября в Киеве проходит митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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