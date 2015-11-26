Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ МВД уделит больше внимания гражданам Турции после инцидента с Су-24, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью телеканалу НТВ.

"Мы просто обязаны в силу случившихся обстоятельств больше внимания уделять представителям данного государства. Те заявления, которые прозвучали от руководства нашего государства и те оценки, которые были даны, предполагают необходимость реагирования там, где находится в том числе и инкубатор воспроизводства этих террористов", — сказал он.

Колокольцев отметил, что"мы работаем в тесном контакте с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Есть моменты, которые мы не можем в публичной плоскости озвучить. Но то, что эта работа проводится, я могу с полным основанием подтвердить", информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.