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    МВД уделит больше внимания гражданам Турции после инцидента с Су-24

    Мы работаем в тесном контакте с сотрудниками Федеральной службы безопасности

    Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ МВД уделит больше внимания гражданам Турции после инцидента с Су-24, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью телеканалу НТВ.

    "Мы просто обязаны в силу случившихся обстоятельств больше внимания уделять представителям данного государства. Те заявления, которые прозвучали от руководства нашего государства и те оценки, которые были даны, предполагают необходимость реагирования там, где находится в том числе и инкубатор воспроизводства этих террористов", — сказал он.

    Колокольцев отметил, что"мы работаем в тесном контакте с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Есть моменты, которые мы не можем в публичной плоскости озвучить. Но то, что эта работа проводится, я могу с полным основанием подтвердить", информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

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