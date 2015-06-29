Задержаны подозреваемые в причастности к расстрелу в Сусе

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Полиция Туниса задержала нескольких подозреваемых, предположительно связанных с расстрелом туристов в Сусе.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел Туниса.

Отметим, что 26 июня была совершена крупная террористическая атака на курорт Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе: местный студент расстрелял на пляже у отеля Imperial несколько десятков человек. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Количество жертв может достичь более 30-ти человек. 16 убитых - граждане Великобритании, остальные Германии, Бельгии, Ирландии и Португалии.