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    Задержаны подозреваемые в причастности к расстрелу в Сусе

    Количество жертв может достичь более 30-ти человек

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Полиция Туниса задержала нескольких подозреваемых, предположительно связанных с расстрелом туристов в Сусе. 

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел Туниса. 

    Отметим, что 26 июня была совершена крупная террористическая атака на курорт Эль-Кантауи под городом Сус в Тунисе: местный студент расстрелял на пляже у отеля Imperial несколько десятков человек. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Количество жертв может достичь более 30-ти человек. 16 убитых - граждане Великобритании, остальные Германии, Бельгии, Ирландии и Португалии.

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