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    МВД Ливана предотвратило теракт на борту самолета, следовавшего маршрутом Австралия-ОАЭ

    Взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, которые происходят родом из североливанского города Триполи

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил о предотвращении попытки теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Ливанские спецслужбы сыграли важную роль в срыве попытки совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", - сообщил министр внутренних дел, выступая в Бейруте на пресс-конференции.

    По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, которые происходят родом из североливанского города Триполи. 

    "Они проживают в Австралии и получили инструкции от террористической группировки "Исламское государство", - сказал министр. Один из братьев по имени Амер прибыл в июле в Ливан и попал под подозрение спецслужб.

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