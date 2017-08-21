МВД Ливана предотвратило теракт на борту самолета, следовавшего маршрутом Австралия-ОАЭ

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил о предотвращении попытки теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ливанские спецслужбы сыграли важную роль в срыве попытки совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", - сообщил министр внутренних дел, выступая в Бейруте на пресс-конференции.

По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, которые происходят родом из североливанского города Триполи.

"Они проживают в Австралии и получили инструкции от террористической группировки "Исламское государство", - сказал министр. Один из братьев по имени Амер прибыл в июле в Ливан и попал под подозрение спецслужб.