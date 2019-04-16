​МВД Франции рассматривает три версии пожара в Нотр-Даме

МВД Франции уже располагает тремя основными версиями возгорания в соборе Парижской Богоматери, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Главная версия французского следствия - случайное возгорание. Погибший в огне соборный шпиль с прилегающими к нему участками кровли планировали обновить в ходе ремонта.

Предполагается, что огонь мог возникнуть или от сварочного аппарата, или от проводки, или химия какая-то воспламенилась - ответ даст экспертиза.

Впрочем представить, что на таком объекте не соблюдалась техника безопасности, сложно. Именно поэтому во французской прессе сразу же предположили, что храм мог быть подожжен умышленно.

Обращают внимание, что пожар в символе Парижа начался за час до выступления президента Эммануеля Макрона против демонстраций "желтых жилетов".

Третий вариант - террористы. Пожар случился в начале Страстной недели, перед католической Пасхой. К тому же во Франции за последние два месяца были подожжены 10 храмов. И трагедия Нотр-Дам-де-Пари в этом контексте выглядит, скорее как кульминация одной цепи происшествий, нежели совпадение.