Американца посадили за убийство домашней рыбки

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Житель американского штата Коннектикут Хуан Вега приговорён к 120 дням тюремного заключения за то, что убил аквариумную рыбку во время домашней ссоры.

Как отмечает Report со ссылкой на Fox News, в апреле этого года мужчина повздорил со своей сожительницей и устроил дома беспорядок.

Под горячую руку попала аквариумная рыбка, которую он разрезал пополам.

Девятилетний сын женщины, присутствовавший во время ссоры, рассказал, что в результате инцидента погибла бойцовая рыбка, также известная как сиамский петушок.

Прокурор отметил, что убийство рыбки нанесло травму ребёнку.