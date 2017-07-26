 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американца посадили за убийство домашней рыбки

    Прокурор отметил, что убийство рыбки нанесло травму ребёнку

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Житель американского штата Коннектикут Хуан Вега приговорён к 120 дням тюремного заключения за то, что убил аквариумную рыбку во время домашней ссоры.

    Как отмечает Report со ссылкой на Fox News, в апреле этого года мужчина повздорил со своей сожительницей и устроил дома беспорядок.

    Под горячую руку попала аквариумная рыбка, которую он разрезал пополам.

    Девятилетний сын женщины, присутствовавший во время ссоры, рассказал, что в результате инцидента погибла бойцовая рыбка, также известная как сиамский петушок.

    Прокурор отметил, что убийство рыбки нанесло травму ребёнку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi