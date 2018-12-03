Мун Чжэ Ин назвал условие, при котором Трамп выполнит все желания Ким Чен Ына

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин назвал условие, при котором президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «выполнит все желания» их северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

По словам Мун Чжэ Ина, для того чтобы Трамп сдержал все данные им обещания, Ким Чен Ын должен выполнить свою часть обязательств в рамках соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент Южной Кореи также рассказал, что в ходе саммита G20 в Аргентине президент США просил его передать северокорейскому лидеру сообщение.

«Оно состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, что он ему нравится, поэтому он надеется на выполнение его (лидера КНДР) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», — сказал он

Ранее Трамп назвал возможные сроки встречи с Ким Чен Ыном.