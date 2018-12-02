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    Трамп назвал возможные сроки встречи с Ким Чен Ыном

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в январе или феврале следующего года.

    Как передает Report, об этом информирует Associated Press.

    По данным агентства, в качестве возможных для встреч с Ким Чен Ыном мест рассматриваются три варианта.

    Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в начале 2019 года.

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