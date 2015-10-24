​Мощные лесные пожары в Индонезии привели к гибели 10 человек

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Мощные лесные пожары в Индонезии повлекли за собой гибель по меньшей мере 10 человек, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho), несколько человек погибли в процессе ликвидации пожара. Причиной смерти других стали респираторные заболевания, вызванные дымом от пожаров, а также проблемы со здоровьем, резко ухудшившиеся в связи с загрязнением окружающей среды.

"Лесные пожары, напрямую и косвенно, стали причиной гибели 10 человек на Суматре и Калимантане", - заявил Нугрохо.