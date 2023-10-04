Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти.

На общей министерской встрече, прошедшей в июне в Вене, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с. Эти же решения мониторинг ОПЕК+ подтвердил и на онлайн-заседании 4 августа.