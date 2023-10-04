О нас

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Другие страны
4 октября 2023 г. 02:39
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти.

На общей министерской встрече, прошедшей в июне в Вене, страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с. Эти же решения мониторинг ОПЕК+ подтвердил и на онлайн-заседании 4 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке OPEC+ Monitorinq Komitəsi neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

Самое важное

Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
2 октября 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi