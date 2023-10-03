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Посла Молдовы вызвали в МИД России

Посла Молдовы вызвали в МИД России Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике, ему заявлен протест.
В регионе
3 октября 2023 г. 23:19
Посла Молдовы вызвали в МИД России

Посол Молдовы в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике, ему заявлен протест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"3 октября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдове", - указали в российском дипведомстве.

По его данным, послу Молдовы сообщили, что РФ в качестве асимметричной меры закрывает въезд лицам, причастным к ограничению прав российских журналистов.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений", - указали в министерстве.

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