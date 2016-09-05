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    Могерини намерена к концу года представить масштабный план по безопасности и обороне ЕС

    Глава европейской дипломатии провела заседание с послами Евросоюза

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Верховный представитель по иностранных делам и политики безопасности Европейского Союза Федерика Могерини провела совещание с руководителями зарубежных представительств ЕС.

    Как сообщает Report, заседание прошло под лозунгом "Общее видение, общие действия - сильная Европа".

    На заседании Ф.Могерини отметила важные моменты внешней деятельности ЕС. Также она заявила о намерении представить к концу года амбициозный план по безопасности и обороне.

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