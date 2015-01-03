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    ООН: Минувший год для Ирака стал самым кровавым за прошедшие пять лет

    В минувшем году на территории Ирака были убиты более 12 тысяч человек

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В минувшем году на территории Ирака были убиты более 12 тысяч человек. Это наибольшее число жертв за последние пять лет. Как сообщает  Report, об этом заявили в  Миссии ООН по оказанию содействия Ираку. 

    В ее докладе отмечается, что жертвами насилия в Ираке в 2014 году стали 12 283 человека, более 23 тысяч получили ранения.

    Глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку Николай Младенов  отметил, что большое число жертв связано отчасти с тем, что в этом году Ирак столкнулся с ростом насилия со стороны вооруженной группировки "Исламское государство" и ассоциированных с ней движений.

    В Миссии ООН настоятельно призвали все стороны в конфликте уважать международное право и международное гуманитарное право.
    Только в декабре в Ираке были убиты 1101 человек и 1868 получили ранения.

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