Министр обороны Германии отменила визит в США

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен решила отменить визит в США в связи с задержанием в Бундесвере военнослужащего, который подозревается в подготовке теракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Фон дер Ляйен намеревалась отправиться в США 3 мая и посетить Нью-Йорк и Вашингтон. "Для министра первоочередное значение имеет прояснение ситуации вокруг старшего лейтенанта А." - отметили в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали 28-летнего военнослужащего, имеющего немецкое гражданство, который, по данным правоохранителей, мог планировать теракт. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации.