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МИД Таджикистана: Информация о причастности наших граждан к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк

МИД Таджикистана: Информация о причастности наших граждан к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк, Душанбе не получал от официальных властей России таких данных.
Другие страны
23 марта 2024 г. 12:10
МИД Таджикистана: Информация о причастности наших граждан к теракту в Крокус Сити Холл - фейк

Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк, Душанбе не получал от официальных властей России таких данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана к теракту", - сказали в министерстве.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 80 человек. По подозрению в совершении теракта задержаны двое граждан Таджикистана.

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Версия на английском языке Tajikistan denies reports of its citizens' involvement in terrorist attack at Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке Tacikistan XİN: "Crocus City Hall"da baş verən terror aktında vətəndaşlarımızın iştirakı ilə bağlı məlumatlar saxtadır

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