МИД Таджикистана: Информация о причастности наших граждан к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк

Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк, Душанбе не получал от официальных властей России таких данных.

Информация о причастности граждан Таджикистана к теракту в "Крокус Сити Холл" - фейк, Душанбе не получал от официальных властей России таких данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана к теракту", - сказали в министерстве.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 80 человек. По подозрению в совершении теракта задержаны двое граждан Таджикистана.