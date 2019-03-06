​МИД Пакистана: Исламабад возвращает своего посла в Нью-Дели

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном снижается.
Как передает Reportсо ссылкой на телеканал GeoTV, об этом заявил в среду министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
"Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном, по всей видимости, снижается - и это положительный сдвиг", - сказал М.Куреши.
Он указал, что официальный Исламабад решил вернуть своего посла в Нью-Дели. По его словам, в ближайшее время делегация Пакистана посетит Индию, чтобы обсудить с властями этой страны перспективы открытия Картарпурского коридора, который позволит индийским паломникам совершать безвизовые поездки в Пакистан.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости