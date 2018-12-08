МИД КНР потребовал от Канады немедленно отпустить финдиректора Huawei

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая потребовало от Канады немедленно отпустить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой предъявлены обвинения в мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

МИД КНР пригрозил Канаде последствиями в случае, если их условие не будет выполнено. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Цзиньчжан, как указывает агентство, отправил предупреждение послу Канады в Китае с призывом выразить "решительный протест" в связи с арестом финдиректора Huawei.

46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами.