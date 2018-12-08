 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД КНР потребовал от Канады немедленно отпустить финдиректора Huawei

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая потребовало от Канады немедленно отпустить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой предъявлены обвинения в мошенничестве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

    МИД КНР пригрозил Канаде последствиями в случае, если их условие не будет выполнено. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Цзиньчжан, как указывает агентство, отправил предупреждение послу Канады в Китае с призывом выразить "решительный протест" в связи с арестом финдиректора Huawei.

    46-летняя Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi