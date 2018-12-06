В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Канады задержала финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Globe and Mail.

"Ваньчжоу Мен задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога", - цитирует издание представителя министерства юстиции Канады. По данным газеты, директор задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Ваньчжоу Мен - дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании.