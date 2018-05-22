МИД Израиля: Обращение Палестины в МУС не имеет юридической силы

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обращение палестинцев в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) не имеет юридической силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил сегодня МИД Израиля.

"Палестинское обращение является юридически недействительным, а МУС не обладает юрисдикцией в отношении израильско-палестинского вопроса, так как Израиль не является членом этого Суда, а Палестинская национальная администрация не является государством", - говорится в заявлении, распространенном во вторник внешнеполитическим ведомством еврейского государства.

Ранее, Палестина запросила прокуратуру МУС начать расследование ситуации на своей территории.