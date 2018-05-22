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    МИД Израиля: Обращение Палестины в МУС не имеет юридической силы

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обращение палестинцев в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) не имеет юридической силы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким  заявлением выступил сегодня МИД Израиля.

    "Палестинское обращение является юридически недействительным, а МУС не обладает юрисдикцией в отношении израильско-палестинского вопроса, так как Израиль не является членом этого Суда, а Палестинская национальная администрация не является государством", - говорится в заявлении, распространенном во вторник внешнеполитическим ведомством еврейского государства.

    Ранее, Палестина запросила прокуратуру МУС начать расследование ситуации на своей территории.

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