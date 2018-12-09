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    Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению о Brexit

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосование в Палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

    По данным агентства, "члены правительства и помощники" ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает намеченное голосование, в котором, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.

    В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз потребовать от властей ЕС лучших для Лондона условий сделки о "разводе" с сообществом.

    Ранее секретарь британского министра обороны ушел с поста из-за несогласия со сделкой по Brexit.

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