Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению о Brexit

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосование в Палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, "члены правительства и помощники" ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает намеченное голосование, в котором, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.

В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз потребовать от властей ЕС лучших для Лондона условий сделки о "разводе" с сообществом.

Ранее секретарь британского министра обороны ушел с поста из-за несогласия со сделкой по Brexit.