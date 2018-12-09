Cекретарь британского министра обороны ушел с поста из-за несогласия со сделкой по Brexit

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс подал в субботу в отставку в знак протеста против содержания согласованной правительством сделки по условиям Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в авторской статье в газете The Sunday Telegraph.

По его словам, в условиях действия так называемого бэкстопа (режима поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС для избежания появления пограничной инфраструктуры на границе с Республикой Ирландия) Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы.

"Я не хочу объяснять своим избирателям, почему Brexit до сих пор не завершен и почему мы все еще будем подчиняться правилам ЕС в начале 2020-х годов или даже еще позднее", - отметил Куинс, представляющий в Палате общин избирательный округ Колчестер в графстве Эссекс.

"До тех пор, пока в него не будут внесены изменения, соглашение о выходе не получит моей поддержки", - добавил депутат нижней палаты, тем самым обозначив свою позицию перед парламентским голосованием в ближайший вторник.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. Согласно оценкам местных наблюдателей, правительство потерпит поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), выступают резко против положений данного соглашения.