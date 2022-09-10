Меган Маркл по просьбе свекра не поехала проститься с Елизаветой II

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл.

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Sun.

По ее информации, король Великобритании Карл III, на тот момент наследник престола принц Чарльз, сообщил сыну по телефону, что ехать в Шотландию с женой будет неуместно. "Чарльз сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи", - приводит издание слова источника.

Как уточняет газета, увидеть в живых Елизавету II после того, как ее состояние ухудшилось 8 сентября, успели лишь двое ее детей - сам принц Чарльз и принцесса Анна. Они находились в Шотландии и смогли быстро добраться до замка, в котором королева умерла в 16:30 в возрасте 96 лет. Остальные ее дети и внуки приехали позднее.

Старший сын монарха 73-летний Чарльз взял имя Карл III. В телеобращении к нации в пятницу он упомянул принца Гарри и Меган Маркл, которые на постоянной основе проживают в США. "Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают налаживать жизнь за рубежом", - сказал он.