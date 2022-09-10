О нас

Меган Маркл по просьбе свекра не поехала проститься с Елизаветой II

Меган Маркл по просьбе свекра не поехала проститься с Елизаветой II Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 16:02
Меган Маркл по просьбе свекра не поехала проститься с Елизаветой II

Британский принц Гарри по просьбе отца приехал в четверг в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги американки Меган Маркл.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Sun.

По ее информации, король Великобритании Карл III, на тот момент наследник престола принц Чарльз, сообщил сыну по телефону, что ехать в Шотландию с женой будет неуместно. "Чарльз сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи", - приводит издание слова источника.

Как уточняет газета, увидеть в живых Елизавету II после того, как ее состояние ухудшилось 8 сентября, успели лишь двое ее детей - сам принц Чарльз и принцесса Анна. Они находились в Шотландии и смогли быстро добраться до замка, в котором королева умерла в 16:30 в возрасте 96 лет. Остальные ее дети и внуки приехали позднее.

Старший сын монарха 73-летний Чарльз взял имя Карл III. В телеобращении к нации в пятницу он упомянул принца Гарри и Меган Маркл, которые на постоянной основе проживают в США. "Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают налаживать жизнь за рубежом", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Евротройка считает, что развитие ядерной программы Ирана выходит за рамки мирного атома
"Евротройка" считает, что развитие ядерной программы Ирана выходит за рамки мирного атома
10 сентября 2022 г. 16:30
Лавров прокомментировал вопрос участия российской делегации в ГА ООН
Лавров прокомментировал вопрос участия российской делегации в ГА ООН
10 сентября 2022 г. 15:46
Нигерия собирается нарастить поставки СПГ в Европу
Нигерия собирается нарастить поставки СПГ в Европу
10 сентября 2022 г. 14:47
Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют
Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют
10 сентября 2022 г. 14:33
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
10 сентября 2022 г. 14:22
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
10 сентября 2022 г. 13:22
В Новой Зеландии перевернулась лодка, пять человек утонили
В Новой Зеландии перевернулась лодка, пять человек утонили
10 сентября 2022 г. 13:16
Премьер Японии и президент США могут провести встречу 20 сентября
Премьер Японии и президент США могут провести встречу 20 сентября
10 сентября 2022 г. 12:55
Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях Baltic Tiger 2022 в октябре
Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в октябре
10 сентября 2022 г. 12:03
Госпитализирован отбывающий пожизненный срок за геноцид в Боснии генерал Младич
ФотоГоспитализирован отбывающий пожизненный срок за геноцид в Боснии генерал Младич
10 сентября 2022 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi