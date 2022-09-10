Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III официально провозглашен королем Великобритании.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании началась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Ровно с 10:00 по лондонскому времени строго регламентированная процедура проходит в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслируется по телевидению.
Церемония разделена на две части. Сейчас без участия монарха заседает Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета - совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявит о смерти королевы Елизаветы II. Затем будет зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В 11:00 с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.