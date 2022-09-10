Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III официально провозглашен королем Великобритании.

Карл III официально провозглашен королем Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония официального провозглашения Карла III новым королем Великобритании началась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Ровно с 10:00 по лондонскому времени строго регламентированная процедура проходит в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслируется по телевидению.

Церемония разделена на две части. Сейчас без участия монарха заседает Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета - совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх.

Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявит о смерти королевы Елизаветы II. Затем будет зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.

В 11:00 с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.