​В Малави из-за наводнений погибли почти 50 человек

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Жертвами наводнений в республике Малави в Восточной Африке стали не менее 48 человек, еще 23 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за разгула стихии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Малави Питер Мутарика объявил 10 из 28 округов страны зоной стихийного бедствия.

Большинство погибших проживали в деревнях в округе Мангочи на юге Малави.

Сообщается, что дожди продолжаются в регионе с декабря.

В южной и западной частях страны сильно повреждены дороги, прекращено железнодорожное сообщение, разрушены десятки домов.

Кроме этого, стихия также затронула соседний Мозамбик, где в одном из районов страны поток воды смыл в реку 25 школьников, их судьба неизвестна.

Ожидается, что непогода продлится в регионе в течение нескольких ближайших дней.