​В Малави из-за наводнений погибли почти 50 человек

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Малави Питер Мутарика объявил 10 из 28 округов страны зоной стихийного бедствия.
Большинство погибших проживали в деревнях в округе Мангочи на юге Малави.
Сообщается, что дожди продолжаются в регионе с декабря.
В южной и западной частях страны сильно повреждены дороги, прекращено железнодорожное сообщение, разрушены десятки домов.
Кроме этого, стихия также затронула соседний Мозамбик, где в одном из районов страны поток воды смыл в реку 25 школьников, их судьба неизвестна.
Ожидается, что непогода продлится в регионе в течение нескольких ближайших дней.
News DepartmentАвтор новости
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