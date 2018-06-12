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    Малайзия вновь откроет посольство в Пхеньяне

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Малайзия намерена возобновить деятельность посольства страны в Северной Корее.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью изданию Nikkei Asian Review.

    Отношения между двумя странами обострились после того, как в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин КНДР, которого в Южной Корее со ссылкой на спецслужбы назвали Ким Чен Намом - старшим братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, обвинив в убийстве Пхеньян. 

    На фоне дипломатического скандала деятельность малайзийского посольства в КНДР была практически свернута.

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