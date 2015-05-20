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    ​Малайзия и Индонезия примут у себя 7 тыс. нелегальных мигрантов

    После продолжительных консультаций Малайзия и Индонезия согласились временно приютить на своих территориях мигрантов

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ После продолжительных консультаций Малайзия и Индонезия согласились "временно приютить на своих территориях" около 7 тыс. нелегальных мигрантов из Мьянмы, Бангладеша и Таиланда.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Куала-Лумпуре министр иностранных дел Малайзии Анифа Аман.

    "Мы рассчитываем, что в течение этого года правительства двух стран решат все вопросы, связанные с размещением этих лиц, а также их последующей отправкой на родину", - добавил глава малайзийского МИД. 

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