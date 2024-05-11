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США заключили контракт на производство высокоточных ракет

США заключили контракт на производство высокоточных ракет США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System).
Другие страны
11 мая 2024 г. 07:09
США заключили контракт на производство высокоточных ракет

США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System).

Как передает Report, об этом сообщили в Пентагоне.

"Lockheed Martin получила изменение на сумму 332,1 миллиона долларов к контракту для реактивной системы управляемого залпового огня (GMLRS)", — говорится в сообщении.

Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.

Универсальные высокоточные боеприпасы GMLRS (от англ. Guided Multiple Launch Rocket System — управляемая реактивная система залпового огня) для пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS снаряжаются модульным транспортно-пусковым контейнером (ТПК) на шесть ракет.

MLRS несет два ТПК, а HIMARS — один, что в итоге дает установкам общий залп в 12 и шесть выстрелов соответственно. Каждый такой контейнер снаряжается реактивными снарядами разных типов и калибров. Основной и самый массовый калибр — 227 мм. Его имеют как обычные неуправляемые ракеты, так и корректируемые высокоточные GMLRS.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon “GMLRS” raketlərinin istehsalına dair müqavilə imzalayıb

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