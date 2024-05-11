США заключили контракт на производство высокоточных ракет

США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System).
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"Lockheed Martin получила изменение на сумму 332,1 миллиона долларов к контракту для реактивной системы управляемого залпового огня (GMLRS)", — говорится в сообщении.
Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.
Универсальные высокоточные боеприпасы GMLRS (от англ. Guided Multiple Launch Rocket System — управляемая реактивная система залпового огня) для пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS снаряжаются модульным транспортно-пусковым контейнером (ТПК) на шесть ракет.
MLRS несет два ТПК, а HIMARS — один, что в итоге дает установкам общий залп в 12 и шесть выстрелов соответственно. Каждый такой контейнер снаряжается реактивными снарядами разных типов и калибров. Основной и самый массовый калибр — 227 мм. Его имеют как обычные неуправляемые ракеты, так и корректируемые высокоточные GMLRS.