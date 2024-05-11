Президента Перу заподозрили в превышении полномочий при роспуске отдела полиции

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и главы МВД Уолтера Ортиса из-за роспуска подразделения полиции, работавшего с антикоррупционными делами.

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и главы МВД Уолтера Ортиса из-за роспуска подразделения полиции, работавшего с антикоррупционными делами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении надзорного органа.

"Генпрокуратура распорядилась начать предварительные процессуальные действия в отношении президента республики Дины Болуарте как предполагаемого подстрекателя и министра внутренних дел Уолтера Ортиса Акосты как предполагаемого виновного в препятствовании правосудию", - говорится в сообщении. Их обоих подозревают в превышении полномочий.

Расследуются обстоятельства вынесения "постановления, посредством которого была распущена оперативная группа полиции по поддержке" антикоррупционного подразделения прокуратуры.

Правительство Перу мотивировало это решение тем, что группа дублирует функции другой структуры.

Это уже не первое предварительное расследование в отношении Болуарте. Ранее прокуратура заподозрила ее в незаконном обогащении и отмывании денег.