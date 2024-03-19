Прокуратура Перу заподозрила президента в коррупции

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в незаконном обогащении.

Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении президента страны Дины Болуарте по подозрению в незаконном обогащении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении надзорного органа.

Подчеркивается, что проверки были начаты из-за сообщений СМИ о принадлежащей главе государства коллекции дорогих часов.

"Генпрокуратура распорядилась начать предварительные процессуальные действия в отношении президента республики Дины Болуарте по подозрению в совершении таких преступлений, как незаконное обогащение и сокрытие данных в декларации, в связи с владением часами марки Rolex", - говорится в заявлении.

Болуарте стала главой государства после того, как Конгресс Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо из-за обвинений в коррупции. На тот момент она была вице-президентом.