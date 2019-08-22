​Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Амазонии и призвал страны "Большой семерки" обсудить эту проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.

"Наш дом горит. Буквально. Амазония - легкое нашей планеты - которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис. Члены G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Макрон на своей странице в Twitter.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнём за прошлый год.

Саммит G7 состоится во французском Биаррице 24-26 августа.