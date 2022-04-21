Макрон осудил предложение Ле Пен запретить хиджабы

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.

Как передает Report, об этом зарубежные СМИ.

"Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.

По ее словам, хиджаб - это "униформа, насаждаемая исламистами".

Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.

"Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это... Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьезно", - считает действующий французский лидер.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.