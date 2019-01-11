Макрон не поедет на форум в Давосе

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, передает Report со ссылкой на RT.
Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон планирует, в частности, отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "жёлтых жилетов".
Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил свою поездку на форум.
Экономический форум пройдёт в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.
Tural AsadiАвтор новости