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    Макрон не поедет на форум в Давосе

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, передает Report со ссылкой на RT.

    Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон планирует, в частности, отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "жёлтых жилетов".

    Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил свою поездку на форум.

    Экономический форум пройдёт в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.

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