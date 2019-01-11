Макрон не поедет на форум в Давосе

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, передает Report со ссылкой на RT.

Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон планирует, в частности, отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "жёлтых жилетов".

Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил свою поездку на форум.

Экономический форум пройдёт в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.