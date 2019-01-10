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    Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

    "Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!" - сказал президент США.

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