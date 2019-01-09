Лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали президента США Дональда Трампа восстановить работу правительства страны, сообщает Report со ссылкой на CNN.

"Президент, восстановите работу правительства, и мы сможем работать над решением наших расхождений", — заявили Пелоси и Шумер в совместном выступлении.

По мнению демократов, план Д. Трампа по постройке стены на границе с Мексикой является неэффективным.

Шумер также подчеркнул, что президент США обратился к нации из Овального кабинета, чтобы отвлечь американцев от проблем в своей администрации.