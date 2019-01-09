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    Лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали президента США Дональда Трампа восстановить работу правительства страны, сообщает Report со ссылкой на CNN.

    "Президент, восстановите работу правительства, и мы сможем работать над решением наших расхождений", — заявили Пелоси и Шумер в совместном выступлении.

    По мнению демократов, план Д. Трампа по постройке стены на границе с Мексикой является неэффективным.

    Шумер также подчеркнул, что президент США обратился к нации из Овального кабинета, чтобы отвлечь американцев от проблем в своей администрации.

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