 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Македония ввела чрезвычайное положение на границе с Грецией

    Власти боятся наплыва мигрантов

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Правительство Македонии объявило сегодня о введении чрезвычайного положения на границе с Грецией и развертывании там дополнительных подразделений военнослужащих.

    Как передает Report, эти меры направлены на предотвращение проникновения на территорию республики тысяч нелегальных мигрантов.

    Таким образом, на нейтральной территории между Македонией и Грецией, в районе города Гевгелия, блокированы несколько тысяч человек.

    Согласно сообщениям, они пытались проникнуть через границу из Греции на территорию Македонии с целью добраться транзитом до Венгрии, страны-члена Евросоюза.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi