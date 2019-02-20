Мадуро надеется на поддержку других стран в случае вторжения в Венесуэлу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в случае военного вмешательства в Венесуэлу "народы мира" окажут помощь Каракасу.

Как передает Report со ссылкой на Russia Today, об этом он сказал в ходе выступления перед выпускниками медицинского университета.

"Не только венесуэльский народ будет сражаться, я уверен, что народы мира восстанут и будут сражаться вместе в Венесуэлой", — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро призвал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо объявить парламентские выборы в стране.