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Мадуро призвал Гуайдо объявить внеочередные выборы в парламент Венесуэлы

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя главой Боливарианской Республики, объявить выборы в парламент страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Мадуро сделал  в ходе выступления перед выпускниками медуниверситета. 

"Почему он [Гуайдо] не объявит выборы, чтобы его сместили с помощью голосования народа?", - сказал Мадуро, добавив, что "пусть этот назначивший себя [президентом Венесуэлы] клоун инициирует выборы" с целью, "чтобы его скинули голосованием".

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

Ранее девятнадцать европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. 

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