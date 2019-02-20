Мадуро призвал Гуайдо объявить внеочередные выборы в парламент Венесуэлы

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя главой Боливарианской Республики, объявить выборы в парламент страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Мадуро сделал в ходе выступления перед выпускниками медуниверситета.

"Почему он [Гуайдо] не объявит выборы, чтобы его сместили с помощью голосования народа?", - сказал Мадуро, добавив, что "пусть этот назначивший себя [президентом Венесуэлы] клоун инициирует выборы" с целью, "чтобы его скинули голосованием".

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

Ранее девятнадцать европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.