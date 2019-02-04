Девятнадцать европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Девятнадцать европейских стран приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия.

Ранее сообщалось, что Италия заблокировала официальное заявление от всего Евросоюза о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.